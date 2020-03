“In città situazione tranquilla. Ma un’altra settimana fermi potrebbe essere pesante”

“Siamo tutti sull’attenti in attesa delle disposizioni regionali. Ma per adesso la città è i cittadini stanno gestendo bene l’emergenza”. Il sindaco di Cardano al Campo Maurizio Colombo ha spiegato come la città sta affrontando queste settimane anomale, dopo che regione Lombardia ha disposto una serie di chiusure e limitazioni per evitare la diffusione del coronavirus.

”Abbiamo vissuto tutti una prima settimana di sorpresa” ha detto Colombo, dopo la conferenza stampa convocata d’urgenza da palazzo Lombardia venerdì 21 febbraio, che ha imposto la chiusura di scuole, università, cinema e uffici pubblici. “La seconda settimana – ha continuato il sindaco – la stiamo vivendo un po’ da adattati. Ma in città ho riscontrato un’atmosfera tutto sommato tranquilla, senza particolari allarmismi”.

”Adesso stiamo aspettando le ultime direttive regionali, a cui ci atterremo. Ma – ha avvisato – un’altra eventuale settimana così potrebbe essere pesante. Per i commercianti, per i ragazzi e le loro famiglie: speriamo che da lunedì 8 marzo si possa tornare alla normalità, anche perché mi sembra che l’emergenza stia lentamente rientrando. Tuttavia – ha ribadito – aspettiamo il pronunciamento dei vertici di Regione Lombardia”.

La politica è pronta a ripartire. Come Gallarate – che per settimana prossima dovrebbe convocare la commissione sulla piscina di Moriggia e calendarizzare il prossimo Consiglio comunale – anche l’amministrazione cardanese dovrebbe ripartire martedì 10 marzo con una commissione: “Ma – ha precisato Colombo – aspettiamo il fine settimana prima di convocarla ufficialmente; in questo periodo le cose cambiano di giorno in giorno”.