Si cerca di nuovo un nuovo gestore per la Moriggia

Non è passato neppure un anno dall’affidamento della gestione allo Sporting Club Verona e il Comune di Gallarate già cerca un nuovo gestore per la piscina di Moriggia.

O meglio: per ora è un “avviso d’indagine di mercato”, per vedere se c’è qualcuno interessato a prendere in gestore la struttura di via Gramsci. Gestita per decenni da Amsc e passata (la sola gestione) appunto allo Sporting Club nell’aprile dell’anno scorso.

Ora: c’è l’avviso, poi non è detto che il gestore cambi.

«Sporting Club Verona alle stesse condizioni, a 20mila euro e utenze, non ce la fa più» dice chiaro e tondo il sindaco Andrea Cassani. E questo era già emerso con evidenza nei mesi scorsi: il consigliere Leonardo Martucci, aveva chiesto – con accesso agli atti – della situaizone dei pagamenti ed era emerso che la società di gestione ha una pendenza di 200mila euro con Amsc, una cifra certo secondaria. «Duecentomila euro, più o meno» conferma oggi Cassani.

Di qui l’idea di una gara “modificata” per il prossimo periodo. «La gara vinta da SCV vincolava a dodici mesi più sei alle stesse condizioni: secondo i legali di Amsc non potevamo modificare il contratto» spiega ancora Cassani.