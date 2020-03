Coronavirus, è morto Antonio Lupacchino

Non ce l’ha fatta Antonio Lupacchino, ex provveditore agli studi di Varese, in carica fino al 2008. Si è spento all’ospedale , dove era ricoverato contagiato dal coronavirus Covid-19. Lupacchino era molto conosciuto per la sua vita professionale varesina, e dal 2008 era passato a dirigere l’Ufficio scolastico provinciale di Milano. Qui è possibile leggere l’intervista del 2008, quando lasciò l’incarico di provveditore.