Coronavirus, una persona positiva a Turbigo

“Mi ha appena contattato un cittadino del nostro paese. Ha fatto il tampone e risulta positivo. Si è messo in quarantena e ha detto di non aver avuto contatti”. Così il sindaco di Turbigo Christian Garavaglia.

Sul suo profilo Facebook ha annunciato di aver ricevuto una chiamata da quello che, dunque, risulta essere il primo contagiato dal coronavirus nel comune dell’alto milanese. “La persona – precisa subito Garavaglia – ha detto di stare bene e di essere in buona salute”. Il cittadino, che per ovvi motivi rimarrà anonimo, “si è già messo in isolamento spontaneamente; è in casa già da qualche giorno, quindi non ha avuto contatti all’esterno ultimamente”.

Il sindaco chiede collaborazione a tutti e conferma che il comune rimane “aperto e a disposizione. Ma abbiamo bisogno dell’impegno di tutto. Evitate il più possibile gli spostamenti, se non per motivi strettamente necessari”.