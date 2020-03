Dal Circolo del PD mille euro per Il Ponte del Sorriso

Il circolo PD di Castiglione Olona risponde alla richiesta di aiuto agli enti che sono in prima fila nell’aiuto agli ultimi: «Il nostro supporto va al Ponte del Sorriso Onlus, che si prende cura delle malattie infantili e delle famiglie in difficoltà economica, lontano dai figli e dal loro domicilio».

Con queste parole il segretario protempore del circolo castiglionese, Francesco Grilli, accompagna il bonifico di 1.000 € per l’ente: «Ci rendiamo conto che, oltre agli aiuto per coloro che stanno lottando contro il Coronavirus, ci sono enti che sono un trincea con numerosi altri problemi che non vogliamo dimenticare. È un piccolo gesto, ma riteniamo che si altrettanto significativo in questo momento».