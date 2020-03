“Tra scienza, opinioni e bufale”: Dario Bressanini in diretta facebook con Open Toast!

“Tra scienza, opinioni e bufale online”. Non potevano scegliere tema più di attualità per il primo appuntamento primaverile di Open Toast!, gli incontri del mercoledì organizzati a Gallarate da Hagam.

E se di scienza c’è bisogno di parlare (nel modo giusto), allora neppure le misure contro il Coronavirus fermano Open Toast!: il primo incontro si terrà in modalità virtuale, trasmesso in diretta Facebook.

Una conferma del programma fatta «per diversi motivi», spiegano da Hagam. «Innanzitutto vorremmo dare un piccolo segnale di “normalità”: nonostante il virus, vita, lavoro e cultura vanno avanti; poi per sottolineare che la tecnologia può aiutare a trovare forme di partecipazione e di scambio (e se non la usiamo noi…); infine l’incontro con Dario Bressanini aveva già come tema “Tra scienza, opinioni e bufale online” e in questo frangente Dario è davvero l’uomo giusto al momento giusto».

Ospite dell’incontro è Dario Bressanini, docente di chimica e divulgatore scientifico con un canale YouTube che conta circa 380.000 iscritti. Oltre a YouTube, usa anche Instagram e Twitter per fare divulgazione scientifica su cibo e gastronomia, e combattere la disinformazione. Ha pubblicato con Chiarelettere, Zanichelli e Gribaudo ed è autore del celebre blog “Scienza in cucina”.

La diretta Facebook sarà trasmessa in contemporanea anche dalla pagina di VareseNews e Filosofarti: una collaborazione nel senso della condivisione di conoscenza e cultura e – seppure in modo virtuale – anche di confronto e socialità. VareseNews ha scelto infatti di sostenere le forme di condivisione sociale in questo periodo straordinario, mentre Filosofarti sta cercando di confermare per quanto possibile gli appuntamenti e le occasioni di incontro.