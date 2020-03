“Disegniamo la vittoria”, per bambini di ieri e di oggi

L’associazione “Gavirate per Gavirate – per i bambini di ieri e di oggi” trasforma il mantra “Andrà tutto bene” in un gioco creativo aperto a grandi e piccini: “Disegniamo la vittoria”.

La sfida è rivolta a bambini, ragazzi, genitori e nonni, invitati a sbizzarrirsi nella loro creatività, facendo un disegno, un lavoretto in 3D, un contenuto multimediale (come video o canzoni), che raccontino come stiamo affrontando il Coronavirus. “Un modo per dimostrare che con tenacia e responsabilità sconfiggeremo il nostro grande avversario“, scrivono i promotori.

“Siamo in un periodo molto particolare, che ci sta imponendo un nuovo stile di vita, che ci obbliga a stare tra la mura delle nostre case – spiegano – Però anche in questa emergenza si può trarre il lato positivo. Ad esempio: si ha maggior tempo per stare con la propria famiglia, dove a volte questo è limitato dagli impegni scolastici, sportivi e lavorativi, oppure potrebbe essere l’occasione per riempire il proprio bagaglio personale: leggendo, studiando, insomma imparando cose nuove. E possiamo anche giocare!”

Come partecipare

Su ogni contributo, dovranno essere indicati nome, cognome ed età dell’autore, oltre al titolo dell’opera e l’hashtag: #VINCIAMOINSIEME.

I materiali dovranno essere inviati via mail a disegniamolavittoria@gmail.com oppure su Messenger della nostra pagina Facebook dedicata, allegando la foto o direttamente il contenuto.

La competizione

Tutti i contributi sano pubblicati sulla pagina Facebook ed Instagram dell’iniziativa.

Un post per ogni contenuto che sarà valutato in base ai “mi piace” ricevuti.

I migliori 3 per categoria saranno premiati.

“Un’occasione per tutti, dove trovare grandi soddisfazioni e in cui dimostrare che siamo più forti, ma solo rimanendo uniti – scrivono i promotori – Siamo nell’unico pretesto, in cui possiamo osare dire che non è importante partecipare, ma è saliente vincere”.