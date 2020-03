In giro di sera o in sosta dentro la pizzeria, denunciati

Sono state sei le persone denunciate in stato di libertà per violazioni relative all’inosservanza delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

In particolare, i Carabinieri della stazione Carabinieri di Malnate hanno denunciato due persone, un commerciante di 44anni e un 60enne impiegato del luogo, rispettivamente titolare ed avventore di una pizzeria, in quanto, alle 19,30, sostavano all’interno del locale, in violazione delle disposizioni che impongono la sola consegna domiciliare degli ordini. Nei confronti dell’attività commerciale, verrà proposta alla Prefettura la chiusura ai sensi delle specifiche disposizioni urgenti in vigore.

Inoltre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno proceduto alle ore 23:00 al controllo di due operai, poiché transitavano per le vie del centro della città di Varese, a bordo di un’autovettura senza addurre giustificati motivi.

Infine, alle ore 01:00, a Bodio Lomnago è stata controllata una coppia di persone del luogo, rispettivamente di 30 e 20 anni, mentre transitava sulla pubblica via a bordo della propria autovettura, adducendo generiche giustificazioni relative all’attività lavorativa svolta, nello specifico dichiarando di essere stati ad una cena di lavoro, motivazioni ritenute non verosimili a seguito di accertamenti.