Tra gli italiani bloccati in India anche Samuela, originaria di Busto Arsizio

Sono diversi gli italiani bloccati in India a causa del blocco totale del paese per coronavirus.

Tra loro anche Kevin e Samuela, una giovane coppia di Spotorno, lui ligure, lei originaria di Busto Arsizio.

Partiti dall’Italia il 2 marzo, dopo pochi giorni sono rimasti “prigionieri” del lockdown totale imposto dall’India e non riescono a tornare.

Dopo diversi giorni di incertezza sono stati contattati dall’Ambasciata italiana in India, che ha garantito il proprio interessamento e quello della Farnesina.

Inoltre, come confermato dai famigliari, “anche due senatori, uno ligure ed uno lombardo, hanno preso a cuore la situazione e si stanno muovendo in prima persona per far sì che ci sia il lieto fine”.

La testata ligure Ivg ha raccontato la storia di Kevin e Samuela: