L’appello della Prefettura: “Usate il 112 solo per vera emergenza”

È un invito già fatto, ripetuto oggi ancora una volta dalla Prefettura di Varese: usate il 112 solo per casi di «reale ed urgente situazione di emergenza».

I timori diffusi per possibili contagi spingono molti a chiamare il numero unico d’emergenza anche quando non ci sono i presupposti e questo può causare problemi (effettivamente riscontrati in aree e momenti specifici, fin dal primo giorno di allarme ).

Di qui il nuovo appello anche del Prefetto Enrico Ricci, rappresentante dello Stato per la provincia di Varese: “In relazione alla necessità del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 questa Prefettura invita la cittadinanza tutta a voler contattare il numero unico 112, esclusivamente in caso di segnalazioni di una reale ed urgente situazione di emergenza“, spiega nella nota. “Per ogni altro tipo di richiesta di tipo sanitario che non necessita dell’intervento di personale sanitario, è preferibile contattare i numeri 800894545 oppure 1500“.