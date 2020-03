Laveno, frana nella notte sulla provinciale

Provinciale del lago bloccata domenica in tarda serata a Laveno Mombello per il distacco di alcune rocce lungo la strada provinciale 69.

Attorno alle 23 alcuni automobilisti in transito a Laveno Mombello, all’altezza di via Fortino hanno chiamato il 112 per segnalare il distacco di una piccola frana sulla sede stradale.

I vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti a causa di un movimento franoso che ha interessato la SP 69.

Rimosso il materiale ed effettuare verifiche del caso la strada è stata riaperta alla circolazione.