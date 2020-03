Lavori al San Raffaele:”Milanesi meglio dei cinesi!”

“Milanesi meglio dei cinesi! Dopo 78 ore continue di lavoro la parte edile ed elettrica è completata al 90%, potete vedere dalle foto che il reparto sta prendendo forma”. L’entusiasmo di Roberto Burioni è nero su bianco sulla sua pagina Facebook. Le donazioni (e la raccolta fondi dei Ferragnez, Ferragni e Fedez tanto criticata) sta dando i suoi frutti: con i 4 milioni di euro fin qui raccolti, è iniziata la realizzazione della nuova terapia intensiva al San Raffaele di Milano che dovrebbe essere operativa in due settimane.

“Il virus corre: noi da un lato lo fermiamo, dall’altro corriamo più veloci di lui! – scrive Burioni – Il virus prova ad avanzare, ma noi non stiamo fermi. Il cantiere della terapia intensiva del San Raffaele va avanti, come potete vedere dalle foto. Così come il virus si diffonde di notte e nei weekend, così anche gli operai vanno avanti senza sosta. Già ci sono i pavimenti, ed è quasi completato il montaggio dei vari tubi e cavi. Quelli verdi sono l’impianto elettrico, quelli grigi sono dell’impianto idraulico ma forse i più importanti di tutti sono quelli di rame, che portano i gas medici tra i quali l’ossigeno che riesce a salvare la vita di chi è soffocato dal virus. Teniamo duro, rallentiamo il virus, diamo alla scienza e alla medicina il tempo di costruire le difese”.