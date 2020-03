L’azienda Sette Laghi sospende le attività di screening

L’Asst Sette Laghi comunica che l’attività di screening di primo livello è sospesa sino a nuove indicazioni regionali.

Sono quindi sospesi i pap test di screening, le mammografie di screening e l’esame del sangue occulto nelle feci.

Ricordiamo le attività erogate e quelle sospese in questa situazione di emergenza

I PROVVEDIMENTI DELL’ASST DEI SETTE LAGHI

IN APPLICAZIONE ALLE INDICAZIONI DI REGIONE LOMBARDIA

SOSPESA l’attività chirurgica programmata, compresa quella erogata come Day Surgery e l’attività chirurgica ambulatoriale. Resta garantita tutta l’attività chirurgica in urgenza;

SOSPESE le attività ambulatoriali di Medicina Legale. Si tratta in particolare dell’attività di Commissione invalidi, Commissione patenti e attività di sportello correlate. Sono sospese anche le visite per il rinnovo patenti.

SOSPESE le attività di Odontoiatria nelle seguenti sedi : Ambulatorio di Gazzada, Ambulatorio di Gavirate, Ambulatorio di Arcisate, Ambulatorio dell’Ospedale di Luino, Ambulatorio dell’Ospedale di Tradate.

SOSPESE le attività di screening di primo livello sino a nuove indicazioni regionali. Sono quindi sospesi i pap test di screening, le mammografie di screening e l’esame del sangue occulto nelle feci;

RIDOTTA l’attività ambulatoriale (visite ed esami): confermate le prestazioni urgenti (priorità U o B), non differibili (quali ad esempio Chemioterapia, Radioterapia, Dialisi ecc.) e le prestazioni dell’Area Salute Mentale dell’adulto e del bambino e i Servizi Dipendenze.

RIDOTTA l’attività di vaccinazione. Da mercoledì 11 marzo riprendono, su appuntamento, solo:

– ciclo di base esavalente e pneumococco e rotavirus (compatibilmente con la possibilità di somministrazione contemporanea delle altre vaccinazioni),

– prima MPRV e Men C,

– seconda dose MPRV e dTP polio.

Gli altri pazienti saranno contattati per riprogrammare gli appuntamenti;

RIDOTTA L’Ufficio Relazioni con il Pubblico della nostra ASST chiude all’accesso diretto ma continua ad essere al servizio di chi ha bisogno di informazioni e chiarimenti sia all’indirizzo mail urp@asst-settelaghi.it, sia al numero telefonico 0332 278 395, e non solo nel solito orario, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ma anche i pomeriggi, dal lunedì al giovedì, dalle 14.00 alle 15.00.

Confermato l’a ccesso telefonico anche per l’URP di Tradate: lunedì, mercoledì e venerdì al n° 0331-817446, dalle 9.00 alle 13.00.

REGOLARMENTE EROGATE le attività di Scelta e Revoca;

REGOLARMENTE EROGATE le attività di screening di secondo livello per la prevenzione del carcinoma del colon-retto (colonscopia di screening);

REGOLARMENTE EROGATE tutte le attività dei consultori, ad eccezione di quelle rivolte a piccoli gruppi di utenti.

Visite ai degenti: solo negli orari previsti e non più di una persona per volta (anche per coloro che hanno più di 65 anni, con l’unica eccezione dei bambini ricoverati).

E’ stato sospeso l’accesso nei reparti agli informatori farmaceutici.