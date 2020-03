Le misure dei supermercati

La prima giornata con le nuove norme restrittive è stata utile per le varie catene di supermercati per prendere le misure.

Prendere le misure nel vero senso della parola è stata la prima mossa. Le disposizioni infatti parlano chiaro: evitare assembramenti e tenere la distanza minima di un metro.

“Oggi ci siamo attivati a Milano e nei punti vendita aperti – ci spiegano da Tigros – e abbiamo lavorato tutto il pomeriggio a Castronno ( che è chiuso normalmente la domenica ) per poi fare un mock up per tutti i nostri punti vendita. Abbiamo tracciato le distanze a cui dovranno attenersi i clienti. Domattina saremo in grado di farli tutti nello stesso modo e di gestire un’emergenza importante. Ci siamo organizzati anche per aumentare le spese a domicilio per gli anziani”.

Coop ha avuto un incremento notevole delle vendite e ha predisposto anche una cartellonistica informativa per le aree dei supermercati. Stessa operazione per Esselunga e Iper.

In alcuni negozi si sono viste code all’esterno dei punti vendita perché è scattata anche una regola di contenimento del numero delle persone che possono entrare in contemporanea. Le varie realtà si stanno attrezzando anche per una comunicazione puntuale ai clienti in modo da poter distribuire le presenze dei clienti nell’arco dell’intera giornata.