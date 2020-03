Per limitare il contagio arrivano le ricette via sms

Per limitare ulteriormente gli spostamenti dei cittadini sul territorio e ridurre la diffusione del COVID-19, la Sanità in Lombardia diventa digitale, rendendo possibile ritirare i medicinali in farmacia senza la copia cartacea della ricetta, semplicemente presentando la tessera sanitaria e il codice della ricetta.

La novità fa seguito a un’ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli emanata il 19 marzo scorso, che prevede tra l’altro la possibilità di ottenere le ricette per la prescrizione di farmaci direttamente tramite e-mail, sms o comunicazione telefonica.

Grazie a questo provvedimento non sarà più necessario andare dal medico per la prescrizione delle ricette e il rilascio del promemoria cartaceo: sarà possibile recarsi direttamente in farmacia per il ritiro dei farmaci, presentandosi solamente con il numero della Ricetta Elettronica Dematerializzata (codice NRE) e la Tessera Sanitaria-CNS.

Molti varesini (e lombardi) hanno già ricevuto questa mattina un sms da Regione Lombardia che avvisa di questa nuova possibilità: il testo spiega che “Dal 3 aprile riceverai via SMS il codice delle ricette farmaceutiche. Vai in farmacia con codice e tessera sanitaria“.

