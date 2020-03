Lonate Pozzolo piange una scomparsa per il Coronavirus

«Questa sera non vi devo segnalare nuovi casi positivi, ma vi devo dare una brutta notizia. Purtroppo oggi è arrivata la conferma che un lonatese è mancato a causa del Coronavirus: era una delle persone che nei giorni scorsi ci era stata segnalata come positiva al virus e ricoverato in ospedale». Nadia Rosa, sindaco di Lonate Pozzolo, nella serata di lunedì 30 marzo ha segnalato ai suoi concittadini la scomparsa di un lonatese per il Covid-19.

«Tutta l’amministrazione e tutta la cittadinanza ci stringiamo intorno alla famiglia in lutto, con le nostre più sentite condoglianze», continua Rosa, «è un momento difficile per tutti, dobbiamo essere forti: dobbiamo continuare tenacemente a tenere i comportamenti che stiamo tenendo in questi giorni: restiamo a casa, andiamo il meno possibile a fare la spesa, usciamo solo in casi di necessità. Solo in questo modo riusciremo ad impedire ulteriormente la diffusione del virus».

I casi positivi nella città sono11.