L’Onda artistica invade l’Orto d’Arte

Da sabato 6 marzo L’Orto d’Arte in via Bagaini 20 a Varese ospita una nuova opera dal titolo evocativo “Stare sull’onda” un’istallazione realizzata dagli ospiti e dagli operatori del Centro Diurno Disabili del Comune di Luino segnalata lo scorso anno dalla giuria del premio Parentesi Opern-Air.

Il servizio sostiene e favorisce lo sviluppo della persona disabile e la sua integrazione sociale nel territorio. Da sempre parte dei laboratori del centro sono finalizzati all’espressività artistica nelle sue poliedriche forme, contaminandosi con l’esterno ed il territorio, sia con l’accompagnamento a mostre d’arti visive, sia con la donazione degli oggetti prodotti a cittadini ed istituzioni. Attraverso la realizzazione dell’opera, gli ospiti partecipanti si sono sentiti protagonisti ed artisti, vivendo il territorio di appartenenza e rappresentandolo concretamente.

Per diversi mesi i laboratori espressivi, artistici, musicali, manuali e teatrali hanno lavorato e rielaborato il tema “Onda” in più fasi progettuali: dalla fase propedeutica simbolica ed emotiva a quella sperimentare l’onda, dalla rielaborazione dell’esperienza “onda come” (come si muove, chi coinvolge, cosa unisce, cosa copre, cosa cambia, come suona) alla fase propriamente realizzativa con la raccolta legni dal Lago Maggiore, selezione e pulitura del materiale e riassemblaggio del materiale su base rigida in ferro.

In un momento storico particolare, come quello attuale, caratterizzato da preoccupazione, distanza nelle relazioni e paura di contagio nella vicinanza fisica tra persone, questo progetto promosso dall‘Associazione Parentesi testimonia invece quanto il lavorare insieme , ognuno con le proprie capacità individuali, possa portare frutti significativi e concreti.