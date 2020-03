L’ospedale di Cuasso pronto ad accogliere i primi 35 pazienti

L’ospedale di Cuasso è pronto ad accogliere i primi 35 pazienti: un post della pagina facebook dell’Asst Valle Olona annuncia la riqualificazione a tempo record dell’ospedale.

Dopo tante discussioni sul destino, inaspettatamente l’ospedale quasi di montagna, nei dintorni di Varese, si è ritrovato in pochi giorni a diventare struttura per assorbire l’aumento di domanda di posti letto per l’emergenza Coronavirus.

“Intanto fervono i lavori per creare percorsi adeguati per gli operatori e nuove aree di degenza”, spiega ancora l’azienda sanitaria territoriale della zona di Varese.