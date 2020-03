Mascherine nella cassetta delle lettere

Quattrocento mascherine consegnate casa per casa. Il sindaco di Brunello Andrea Dall’Osto ieri, venerdì 20 marzo, insieme ai volontari della protezione civile ha messo nelle buche delle lettere dei suoi concittadini una busta con una mascherina per famiglia.

“Ci sembrava un gesto importante – dice- per dimostrare prima di tutto la vicinanza ai brunellesi e far capire loro che non sono soli. Insieme alla consegna a domicilio di spese e farmaci per le persone anziane è il modo dell’amministrazione comunale di sostenere la nostra gente in questo momento di grande difficoltà”.

“Ora però vogliamo un gesto responsabile anche da parte loro – continua il sindaco di Brunello- Anche se abbiamo sentieri e strade isolate che si snodano nei boschi, non uscite a passeggiare e restate a casa. Carabinieri, forestale e protezione civile stanno intensificando la vigilanza. Nel nostro comune non si registrano casi di coronavirus e vorremmo mantenere questo primato”