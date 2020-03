È nata la figlia di Jason Clark

Col senno di poi, Jason Clark ha scelto i tempi perfetti per dare il suo addio a Varese e alla sua squadra di pallacanestro. L’ormai ex americano della Openjobmetis, rientrato negli USA una decina di giorni fa per la paura dell’evolversi del coronavirus in Lombardia e per assistere alla moglie incinta, è diventato papà nella serata (italiana) di ieri, martedì 10 marzo.

La piccola Myla – primogenita del giocatore – ha anticipato di una decina di giorni la data prevista per il parto, fissato inizialmente per il 20 di questo mese, motivo per cui la Openjobmetis aveva già concesso a Clark (prima della rescissione del contratto) un permesso per volare ugualmente negli States.

A Clark, alla moglie e naturalmente alla figlioletta i migliori auguri dei lettori e della redazione di VareseNews.