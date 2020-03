Sono passati otto anni dalla scomparsa di Lucio Dalla. Era il primo marzo del 2012 quando improvvisamente arrivò la notizia della morte di uno dei più grandi cantautori italiani. Dalla si è spento a Montreux, in Svizzera, dove la sera prima aveva tenuto un concerto. A stroncargli la vita un infarto, a pochi giorni dal suo 69esimo compleanno, quello che avrebbe dovuto festeggiare il 4 marzo.

Quella di Lucio Dalla è stata una perdita grande per chi lo amava, ma anche per tutto il mondo della cultura italiana. Negli anni ha regalato al pubblico hit del calibro di “Attenti al lupo”, “Caruso”, “Piazza Grande”, “Cara”, “L’anno che verrà”, “Anna e Marco”, per citarne alcune. Una discografia di canzoni che hanno accompagnato e raccontato l’Italia dagli anni ’70 fino ai primi anni del 2000. E poi le collaborazioni, basta pensare al famoso tour con Francesco De Gregori, ad esempio, gli spettacoli tv e molto altro. Bologna, la sua città, continua a ricordarlo con un bellissimo murales sulla facciata della casa dove ha sempre vissuto e con moltissime iniziative, ma le ricorrenze per omaggiarlo sono organizzate in tutta Italia.

Foto dalla pagina facebook Lucio Dalla Fondazione