Il personale sanitario chiede più sicurezza: “Siamo in prima linea, servono tutele”

“Così non va! La carenza di dispositivi di protezione individuale oltre all’applicazione difforme e, a volte non corretta dei protocolli operativi emanati, generano paura e ansia tra gli operatori”.

Usano parole molto decise le sigle sindacali del personale sanitario dell’Asst di Varese per chiedere maggiori tutele per chi sta combattendo in prima linea la battaglia al Coronavirus.

“Le criticità sono molte e far finta che non vi siano, tenere bassa la guardia, contribuisce ad esporre i nostri sanitari a maggiori pericoli – spiegano le sigle di Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nursing Up e la Rsu -. L’azienda non può Ignorare o filtrare a sua discrezione le innumerevoli istanze che pervengono da chi opera in prima linea rischiando la propria salute e quella dei propri cari.

Ricordiamo che tutto il personale di ASST Sette Laghi, in particolare medici, infermieri, oss, tecnici sanitari e altro personale di supporto, sono i soggetti a cui affidiamo la salute pubblica, sono coloro che lottano in prima linea per fronteggiare questa emergenza senza precedenti. Tutelare questo personale significa anche tutelare la salute dei cittadini”.

Ecco le richieste degli operatori: