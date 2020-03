Primo caso di coronavirus a Solbiate Olona

Questa volta, purtroppo, il positivo è confermato: anche Solbiate Olona si aggiunge alla lista dei comuni della Provincia di Varese colpiti dal coronavirus.

Venerdì sera il primo comunicato sul sito del Comune che annunciava il primo positivo in paese, smentito poi la mattina dopo. Oggi (lunedì 16 marzo) invece arriva l’ufficilità, come si legge sempre dal portale online di Solbiate, che afferma anche come il paziente sia già sotto trattamento da parte delle Autorità Sanitarie, che stanno applicando i protocolli del caso.

L’invito del sindaco Roberto Saporiti è sempre lo stesso: «Per sconfiggere la propagazione del virus c’e’ un solo modo: Restare a casa e uscire solo quando e’ veramente indispensabile secondo le modalita’ che ci vengono ricordate in ogni momento e seguire scrupolosamente le indicazioni dettate dal Ministero della Salute. Facciamolo per noi e per gli altri».