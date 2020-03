Raccontare storie con una foto: un corso online di Simone Raso

Un corso – rigorosamente in streaming – per migliorare le proprie competenze fotografiche e soprattutto imparare a usare le immagini per raccontare storie. Simone Raso, che molti conoscono per essere il fotografo di VareseNews in occasione di molti eventi sportivi, dà appuntamento davanti agli schermi del computer per sabato 14 marzo alle ore 14.

Simone proporrà gratuitamente a tutti gli interessati un seminario presentato anche nell’edizione 2019 del festival “Glocal”. Il titolo dell’incontro virtuale è, appunto, “Non scatto fotografie, racconto storie”, ha una durata di circa 90′ ed è basato sulle esperienze effettuate dal fotografo varesino al seguito di alcune Onlus e in una serie di reportage di viaggio.

Nel corso di uno di questi, in Mongolia, Raso ha anche scattato la foto (in alto) che nel 2017 gli è valsa un importante premio negli USA, il “The Great Outdoors” organizzato dalla rivista specializzata PDN.

Per partecipare al seminario online è sufficiente collegarsi a QUESTA PAGINA del sito ufficiale di Simone.