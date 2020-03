Racconti e avventure per festeggiare papà

Anche la Libreria Millestorie, come tutte le librerie in Italia, è chiusa al pubblico a causa dell’emergenza che ci ha travolti. Visto che sono a casa mia, vi presento “Curry il gatto”, il felino ufficiale della libreria! È un bel gattone morbido che ama strusciarsi il pelo rotolandosi sull’asfalto e leggere i libri. Anzi, dormire sui libri.

Oggi è la festa del papà, auguri a tutti i papà (anche al mio!) e per questa occasione ho pensato di proporvi due titoli per trascorrere del tempo insieme. In questi giorni dobbiamo restare a casa e abbiamo più tempo da dedicare ai nostri bambini.

Papà mi racconti la tua storia

“Papà mi racconti la tua storia” è un libro che coglie l’occasione per sapere di più sulla vita del genitore per conoscerlo meglio.

Un libro da compilare insieme, che resterà un prezioso ricordo da tenere per sempre.

“Papà mi racconti la tua storia?”

di Elma Van Vliet

Vallardi editore – € 18,90

Papà bandito

Un tempo il papà di Frank era un campione di corse in macchina.

Dopo un brutto incidente però perde il lavoro e per mantenere la famiglia non gli resta che assecondare uno spietato criminale e la sua banda.

Quando finirà in prigione solo suo figlio lo potrà aiutare.

Uno dei miei autori preferiti in assoluto, David Walliams, ci fa ridere e ci strugge il cuore con una storia d’amore tra padre e figlio.

In questi giorni di paura e di dolore leggiamo insieme ai nostri figli, a voce alta.

È l’amore che ci salva, sempre.