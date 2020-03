Rette sospese per scuole materne e asili nido di Busto Arsizio

I pagamenti di asili nido e scuole materne sono sospesi dal 24 febbraio e non riprenderanno fino a quando il servizio non sarà ripristinato.

Lo annuncia il sindaco Emanuele Antonelli con un post sui social nel quale spiega che per quanto riguarda le strutture comunale “tali importi saranno interamente coperti dal Comune per tutto il periodo di sospensione del servizio”.

Questione differente per le strutture private. Antonelli precisa infatti che per quanto riguarda quelli convenzionati con il comune al momento i pagamenti sono stati sospesi e che “stiamo tuttavia collaborando con le strutture stesse al fine di trovare un accordo che non abbia alcuna ricaduta economica sulle famiglie”.