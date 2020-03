Riprendono le vaccinazioni ma si fermano gli ambulatori

Asst Sette Laghi

È interrotta tutta l’attività certificativa ambulatoriale medico-legale compresa quella delle Commissioni patenti speciali” e le attività sportello correlate.



Per i soggetti con prenotazione della visita successiva al 24/02/2020, le Forze dell’Ordine terranno in debito conto la sopraggiunta circostanza di interruzione dell’attività di rinnovo. Si consiglia di mostrare il foglio di prenotazione agli eventuali controlli di Polizia.

Riprendono invece, in parte, le attività vaccinali. Da mercoledì 11 marzo torneranno ad essere erogate le seguenti vaccinazioni: ciclo di base esavalente, prima MPRV e Men.C, seconda dose MPRV e dTP polio. I pazienti saranno contattati per riprogrammare gli appuntamenti.

Restano regolarmente erogate tutte le attività dei consultori, ad eccezione di quelle che prevedono attività di gruppo.

Restano:

SOSPESA l’attività chirurgica programmata, compresa quella erogata come Day Surgery e l’attività chirurgica ambulatoriale. Resta garantita tutta l’attività chirurgica in urgenza;

SOSPESE le attività ambulatoriali di Medicina Legale. Si tratta in particolare dell’attività di Commissione invalidi, Commissione patenti e attività di sportello correlate;

REGOLARMENTE EROGATA l’attività di vaccinazione da mercoledì 11 marzo solo per le seguenti prestazioni (ciclo di base esavalente, prima MPRV Men C, seconda dose MPRV + dTP polio). I pazienti saranno contattati per riprogrammare gli appuntamenti;

REGOLARMENTE EROGATE tutte le prestazioni ambulatoriali, tranne quelle codificate come “piccoli interventi” o “chirurgia ambulatoriale”;

REGOLARMENTE EROGATE le attività di Scelta e Revoca;

REGOLARMENTE EROGATE le attività di screening di primo livello per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina (pap test di screening) e del carcinoma della mammella (mammografia di screening);

REGOLARMENTE EROGATE tutte le attività dei consultori, ad eccezione di quelle rivolte a piccoli gruppi di utenti.

Visite ai degenti: solo negli orari previsti e non più di una persona per volta (anche per coloro che hanno più di 65 anni, con l’unica eccezione dei bambini ricoverati).

E’ stato sospeso l’accesso nei reparti agli informatori farmaceutici.

Asst Valle Olona

Da Lunedì 9 marzo, sono SOSPESE tutte le attività ambulatoriali, ivi comprese quelle erogate in regime di libera professione intramuraria.

Sono GARANTITE le prestazioni urgenti (codice U o B) non differibili, quali ad esempio chemioteriapia, radioterapia, dialisi ecc.. e le prestazioni dell’area della salute mentale dell’età evolutiva e dell’età adulta e i servizi sulle dipendenze.

Viene sospesa tutta l’attività chirurgica programmata, compresa quella erogata come Day Surgery; saranno garantiti tutti gli interventi chirurgici in urgenza.

A partire dal 26 febbraio e sino a nuove comunicazioni sono sospese le attività di screening mammografico.

Sono inoltre attualmente sospese le attività ambulatoriali dell’U.O. Malattie Infettive.

Asst Lariana

Su indicazione di Regione Lombardia a partire da mercoledì 11 marzo verranno riattivate le sedute vaccinali per la somministrazione di: ciclo di base esavalente (anti difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus influenzae di tipo b ed epatite B); prima MPRV Men C (prima dose anti morbillo-parotite-rosolia-varicella e anti-meningococco C), seconda dose MPRV + dTP polio (seconda dose anti morbillo-parotite-rosolia-varicella e anti difterite-tetano-pertosse-poliomielite).

All’interno dei Centri Vaccinali e nelle sale d’aspetto dovranno essere rispettate le corrette distanze tra i presenti. Sarà cura del personale dei Centri Vaccinali contattare direttamente gli utenti per la loro convocazione e riprogrammazione delle sedute.

Attività Ambulatoriali: in base alle disposizioni regionali a partire dal 9 marzo le attività ambulatoriali dovranno essere rimodulate. I pazienti le cui visite verranno rinviate saranno contattati direttamente da Asst Lariana; chi non riceverà alcuna comunicazione, invece, potrà presentarsi.