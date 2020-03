Bella e simpatica l’iniziativa che ha organizzato l’Associazione Gattabuia, che ha sede a Milano e a Maccagno. Si chiama: Scatta la tua quarantena!



ECCO COSA PREVEDE IL CONCORSO

Raccontaci come stai vivendo questi giorni di isolamento con un progetto di massimo 5 foto. Quello che hai sempre voluto fare e ora hai tempo di realizzare, ciò che vorresti fare e invece non puoi, che cosa vedi che non hai mai visto prima, che cosa provi… Tante foto per raccontare e testimoniare un momento che presto sarà solo un ricordo.

Noi lasciamo aperti i confini: potete partecipare a qualsiasi età e da qualsiasi parte del mondo. Più il concorso si diffonde, meglio è. La fotografia è un virus che fa bene!

Saranno selezionati da una giuria i dieci progetti più interessanti, originali e rappresentativi e saranno esposti durante la manifestazione “Arti e mestieri a Maccagno Imperiale” nel centro storico di Maccagno, domenica 17 maggio 2020.

Venire alla manifestazione e visitare l’esposizione delle foto sarà una bella occasione per disintossicare mente e corpo dopo la quarantena con una passeggiata in compagnia (finalmente) in riva al lago e per le vie del centro storico.

Il regolamento è semplice:

– Partecipare è gratis

– Le foto possono essere scattate con qualsiasi apparecchiatura (purché inviate in digitale)

– Inviare le foto all’indirizzo: associazionegattabuia@gmai l.com

– Le foto devono avere una breve didascalia, data e indicazione del luogo.

– Nella mail indicare i vostri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, paese di residenza)

– Per i minori indicare i dati del/la ragazzo/a e quelli di un genitore

– L’invio delle foto ci autorizza automaticamente alla pubblicazione delle immagini sui social e all’esposizione dei progetti selezionati, senza scopo di lucro.

Il concorso scadrà, preciso come un decreto ministeriale, al termine ufficiale della quarantena. Le foto andranno consegnate entro la settimana successiva.

Per info:

associazionegattabuia@gmai l.com oppure 335 6648386