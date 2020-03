Senza biglietto ma non vuole scendere dal pullman, l’autista chiama i Carabinieri

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino sono dovuti intervenire domenica pomeriggio presso il capolinea delle autostazioni Varesine di piazza Marconi a Luino su richiesta di un autista di pullman. L’uomo ha dovuto chiamare i carabinieri perché non riusciva a richiedere l’esibizione del titolo di viaggio da parte di un passeggero di origine marocchina, già noto che, invece, di rifiutava di esibirlo e, non contento, si ostinava a non scendere dal mezzo nonostante l’invito del conducente.

Lo straniero, all’arrivo dei militari, aveva intrapreso un’accesa discussione non mancando di minacciare più volte l’autista che, per questa ragione, si è visto costretto a ritardare la partenza dell’autobus di quasi mezzora.

Una volta sceso la discussione è proseguita nel piazzale della stazione ma, come se non bastasse, a dare manforte dallo straniero, è intervenuto un conosciutissimo personaggio pregiudicato che è solito trascorrere il suo tempo in giro per la città che, vedendo l’alterco, ha pensato bene di inserirsi a difesa del passeggero, aggravando ancor di più la diatriba.

I Carabinieri sono riusciti a far ripartire il pullman mentre, nei confronti del passeggero agitato, è scattata la denuncia penale per interruzione di un pubblico servizio.