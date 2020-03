Senzatetto trovato morto vicino all’ospedale

È con ogni probabilità un malore ad aver stroncato uomo trovato privo di vita questa notte a Varese in via Guicciardini, non distante dall’ospedale di Circolo.

Sul posto dopo il rinvenimento del corpo è stata inviata un’automedica, attorno alle 2.

Il personale sanitario ha constatato il decesso sul posto, dove si è recata anche una pattuglia della polizia di stato.

Secondo le prime informazioni trapelate da fonti investigative il decesso sarebbe da ascriversi a «cause naturali».

La vittima era di origini ungheresi e aveva 46 anni con problemi di alcolismo.

La magistratura ha disposto la restituzione della salma e l’intervento è stato gestito dalla squadra volanti.

La questione dell’assistenza ai senzatetto diventa di grande attualità in questo momento innocui le autorità chiedono a tutti di rimanere in casa.

Il problema ovviamente riguarda chi la casa non ce l’ha ed è costretto a dormire dove capita. Per questo, il centro di accoglienza romano Binario 95 lancia una campagna parallela con l’hashtag #vorreirestareacasa per richiamare l’attenzione, in queste ore di apprensione, anche sulle difficili condizioni che le persone senza dimora e i servizi di accoglienza sono chiamati a fronteggiare. «Solo le stime Istat parlano di 50 mila persone senza dimora, di cui 7 mila solo a Roma – spiega a redattoresociale.it Alessandro Radicchi, fondatore di Binario 95 e direttore dell’Osservatorio nazionale della solidarietà nelle stazioni italiane -. Tuttavia, noi abbiamo contato nell’ultimo anno 20 mila persone che hanno chiesto aiuto alla sala operativa a cui si aggiungono le 12 mila persone che vivono nelle strutture occupate di Roma, le circa 5 mila presenze nei campi rom della Capitale. Con quelli non intercettati arriviamo alle 40 mila persone che non hanno una struttura abitativa o un contesto che possa favorire la possibilità di gestire una situazione critica come questa».