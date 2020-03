Uffici chiusi e appuntamenti telefonici, così il comune cambia per il Coronavirus

Anche il comune di Busto Arsizio si riorganizza per fronteggiare il coronavirus. Palazzo Gilardoni comunica infatti una serie di cambiamenti nella fruizione dei servizi erogati dall’ente.

Per prima cosa gli appuntamenti per i servizi demografici che richiedono la presenza del cittadino (rilascio CIE, autentiche) si potranno prendere solo al telefono chiamando i numeri 0331390236 oppure 0331 390237. Gli operatori valuteranno quindi la richiesta e soddisferanno solo quelle urgenti. Tutti gli altri servizi (esempio certificati e dichiarazione di residenza) sono fruibili on line o via e-mail. I cittadini che non possono usufruire dei servizi on line/e-mail devono contattare gli stessi numeri telefonici messi a disposizione per gli appuntamenti.

Le informazioni relative ad appuntamenti già fissati per i prossimi giorni potranno essere fornite al telefono ai numeri 0331390236 o 0331390237. Per informazioni di carattere generale potranno sempre rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0331390309.

Cambi anche per l’Ufficio Tributi che invece verrà chiuso al pubblico fino ad ulteriori disposizioni. Sarà comunque possibile, per comunicazioni urgenti, contattare l’Ufficio Tributi ai numeri 0331390215 e 0331390322 nei seguenti orari: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14:30 alle ore 16:30.

