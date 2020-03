Comune, Agesp, Poste: ecco come cambiano i servizi a Busto Arsizio

Tutto in funzione ma con molti cambiamenti. A Busto Arsizio il Coronavirus non ferma i servizi ma costringe ad una massiccia riorganizzazione. Ecco nel dettaglio come si sono strutturate le principali attività sul territorio.

Uffici comunali

L’attività del Comune non è sospesa, ma riorganizzata nel rispetto dei Decreti ministeriali per il contenimento dei contagi da Coronavirus. I servizi essenziali come polizia locale, stato civile (e relative denunce di nascita e di morte e servizi cimiteriali) sono garantiti. Per gli uffici aperti al pubblico gli accessi sono invece consentiti esclusivamente previo appuntamento telefonico o via mail e nel rigoroso rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore.

Per quanto riguarda l‘ufficio Anagrafe le nuove disposizioni nel dettaglio possono essere consultate a questo link tenendo presente che Palazzo Gilardoni effettua la consegna degli atti depositati soltanto previo appuntamento telefonico chiamando il numero telefonico 0331.390329.

Per quanto riguarda l’ufficio protocollo viene confermato il ritiro degli atti urgenti e non differibili soltanto previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0331390275. L’orario di apertura al pubblico è il seguente: Lunedì – Venerdì: 9:00 – 12.00 Mercoledì: anche dalle 14.30 alle 16:30. Si invita a trasmettere le istanze per via telematica all’ indirizzo protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it

L’Ufficio Tributi dal 16 marzo fino ad ulteriori disposizioni sarà chiuso al pubblico. Sarà comunque possibile, per comunicazioni urgenti, chiamare i seguenti recapiti telefonici 0331-390215 e 0331-390322, nei seguenti orari: Lunedì, martedì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00; Mercoledì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Agesp

Forti modifiche anche alla fruizione dei servizi di Agesp fino ad almeno al 25 marzo. La ex municipalizzata continuerà ad operare sono nei settori che riguardano lo Spazzamento stradale e la raccolta dei rifiuti, teleriscaldamento, farmacie e cimiteri. Tutti i dettagli sono disponibili a questo link

Poste Italiane

Nel piano di contrasto di Poste Italiane al Coronavirus è stata disposta la chiusura di diversi uffici in tutta Italia. Per Busto Arsizio quelli chiusi sono: Busto 3 via ragazzi del 99; Busto 4 FS Stazione, piazza Volontari della Libertà; Busto 5 via Meda; Busto 6 S. Anna; Busto 7 via Lonate.

Cambiano anche le modalità di consegna di pacchi e raccomandate con le modalità che potete leggere in questo articolo.