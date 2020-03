Buongiorno,

sono una mamma e un ex volontaria del soccorso.

Vorrei scrivere queste righe dedicandole a tutti coloro che si stanno operando ad aiutare tutti i cittadini a mantenere un ritmo di vita “normale”.

A tutti coloro che prestano soccorso dagli operatori che lavorano sulle ambulanze, ai medici, infermieri, forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari di protezione civile (scusate se ho dimenticato qualcuno) non posso altro che dire forza ragazzi siete a mio avviso dei veri eroi.

Un ringraziamento vanno a tutti gli insegnanti, i quali malgrado questo tempo difficile da attraversare, stanno cercando nel miglior modo possibile di garantire una continuità didattica ai nostri figli.

A chi invece critica vorrei solo dire una cosa: questo evento è talmente straordinario che nessuno di noi poteva attraverso una palla di vetro immaginare che si verificasse e come fare tutto nella maniera più corretta. In queste situazione si fa il possibile tutti insieme. Non critichiamo ma cerchiamo tutti nel nostro piccolo di rispettare le regole e di aiutare come e dove possibile a uscirne.

Un abbraccio a tutti e forza ce la faremo a uscirne.

una mamma e un ex volontaria del soccorso