Vi serve l’autocertificazione ma non avete la stampante? Ecco come fare

Dovete uscire di casa per andare a fare la spesa e vi serve l’autocertificazione, ma non avete la stampante? Una situazione comune a diverse persone e ad alcuni lettori che ci hanno scritto segnalando la problematica. VareseNews ha scelto così di realizzare un tutorial, una sorta di libretto di istruzioni per spiegare come risolvere il problema utilizzando le tecnologie digitali.

Prima di proseguire, è bene ricordare che le forze dell’ordine hanno a disposizione delle copie dei moduli che possono essere compilate sul momento. E che, invece di uscire, è possibile affidarsi ai negozianti che effettuano consegne a domicilio, che VareseNews ha mappato qui.

Innanzitutto, ecco come fare se volete utilizzare il vostro smartphone. Se invece preferite utilizzare un computer, cliccate qui.

AUTOCERTIFICAZIONE DA SMARTPHONE

Sono diverse le app che sono state sviluppate e che permettono di realizzare la propria autocertificazione. Una delle più semplici è AutocertificazioneSpostamenti.it. Il primo passo consiste nell’installarla sul proprio smartphone: qui c’è la versione per Android, qui quella per iPhone.

Una volta aperta l’app, basta compilare tutti i campi richiesti. La data va inserita senza alcun segno di interpunzione: se ad esempio siete nati il 13 marzo 1978, dovrete scrivere 13031978. Questo vale sia per la data di nascita che per la data cui fa riferimento l’autocertificazione, che si trova in fondo al modulo. Una volta che è stato compilato in ogni sua parte, occorre cliccare su “Firma a mano” in basso a destra.

A questo punto appare un riquadro sul quale bisogna utilizzare il proprio dito indice come se fosse una penna ed apporre la propria firma. Se, mentre si scrive, la firma non viene visualizzata, significa che l’app non la sta registrando ed è necessario riprovare.

A questo punto, è possibile che compaia un annuncio pubblicitario. Basta chiuderlo e viene visualizzato il modulo compilato. Cliccando sui tre puntini in alto a destra sullo schermo è possibile scaricarlo sul proprio smartphone, così da mostrarlo alle forze dell’ordine in caso di necessità.

AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPUTER

Il primo passaggio per chi preferisse compilare il modulo da computer consiste nello scaricare il modulo dal sito del ministero dell’Interno. Basta cliccare qui. Una volta scaricato, il file consente di compilare tutti i campi. Basta cliccarci sopra e scrivere il testo.

Una volta compilato, bisogna cliccare File > Esporta come .pdf in alto a sinistra sullo schermo. In questo modo si può salvare il modulo, dandogli il nome che si preferisce. Terminata questa operazione è necessario aprire il file che si è appena salvato utilizzando un software per la gestione dei file .pdf. Il più comune è Acrobat Reader di Adobe. Se non fosse installato sul vostro computer, si scarica gratuitamente qui.

Una volta aperto il file con questo software, basta selezionare l’opzione Strumenti > Compila e firma. A questo punto si aprono tre possibilità. La prima è quella di digitare il proprio nome e cognome, che il software scriverà in corsivo. La seconda, percorribile solo per chi ha un computer portatile, è quella di tracciare la firma sul proprio mousepad. La terza è quella di importare un’immagine. Basta firmare su un foglio bianco, scattare una foto con lo smartphone e inviare la fotografia al proprio computer, ad esempio tramite mail.

Qualunque sia l’opzione scelta, la firma comparirà sul proprio documento. È possibile ridimensionarla e trascinarla nella posizione in cui deve comparire sul modulo. Dopodiché basta salvare il documento per ottenere il modulo compilato e firmato. Il consiglio è quello di inviarlo al proprio smartphone tramite email, così da poterlo portare con sé quando si esce.