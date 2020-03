Contro il virus mascherine lavabili, smart working e un’assicurazione per i dipendenti comunali

È stata una giunta riunitasi in teleconferenza quella che giovedì 26 Marzo ha stabilito ulteriori misure precauzionali da attivarsi per la gestione dell’emergenza Coronavirus. .

In particolare su due fronti agiscono gli ultimi provvedimenti dell’amministrazione: da un lato si alzano i livelli di tutela dei dipendenti pubblici comunali, con un ulteriore incentivo allo smart working – o lavoro agile che dir si voglia – e al godimento di ferie e permessi. Sul piano tecnico sono state poi disposte la sanificazione dei locali e la possibilità di reperire gel igienizzante sul posto di lavoro. Infine una polizza assicurativa che copra l’eventualità di contagio da COVID-19.

Dall’altro lato è la parte meno amministrativa e più umana quella che è scesa in campo in Comune, ed è quella della forza dei volontari che hanno in questi giorni realizzato circa 200 mascherine, per cominciare, da distribuire alle fasce più a rischio fra i cittadini. Opera di distribuzione che verrà effettuata dalla Protezione Civile a soggetti più a rischio, indicati dai medici di base e dai servizi sociali. Ai volontari di SosVareseAiuta il ringraziamento del Sindaco Massimo Mastromarino da parte di tutta la comunità.