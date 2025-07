Arrivano i saldi e Lavena Ponte Tresa si accende tra musica, Vespe e spettacoli

Una festa per tutte le età: musica live, danza, magia e animazione, con parcheggi gratuiti a disposizione e strade chiuse al traffico per godersi al meglio la serata

Lavena Ponte Tresa festeggia l’arrivo dei saldi e sabato 5 luglio si vestirà a festa per una serata dedicata al divertimento e allo shopping: dalle 20 alle 24 il centro cittadino ospiterà la “Notte dei Saldi”, evento organizzato da Confcommercio Ascom Luino, Pro Loco, Vespa Club Marchirolo e Comune di Lavena Ponte Tresa, con il coinvolgimento degli assessorati al Commercio e alla Promozione Turistica.

Concerti, danza e spettacoli in ogni angolo del centro

Il cuore della manifestazione sarà il piazzale Domenico Mannu, dove saliranno sul palco i Redio Vasco, band tributo a Vasco Rossi, preceduti dai giovani Timetravelers di Marchirolo, che presenteranno il singolo “Fuori luogo”. Nella stessa area troveranno spazio anche uno stand gastronomico della Pro Loco e gonfiabili per i più piccoli.

Le vie centrali del paese saranno pedonalizzate (piazza Gramsci, via Repubblica, via Morazzoni, via Malcotti), trasformandosi in un circuito animato da musica, mercatini ed esibizioni. In piazza Gramsci ancora musica con i Timetravelers e una performance della scuola di ballo Max Dance.

Piazza Aldo Moro ospiterà invece i mercatini serali, musica dal vivo e spettacoli di zumba e hip hop curati dalle scuole Zumba e HIT it UP!.

In piazza Sangiorgio riflettori puntati sul live show di Micaela Ianiro, accompagnata da Sabrina Di Iorio e Vittoria Montanari, con l’esibizione dei ballerini di Oasi Latina.

Vespe protagoniste e magia per i più piccoli

Protagonista d’eccezione sarà la Vespa Piaggio, grazie al Vespa Club Marchirolo, che celebra i 10 anni dalla fondazione: nelle vie del centro saranno parcheggiate le iconiche due ruote, a disposizione per ammiratori e appassionati.

Per i più piccoli non mancheranno momenti speciali: oltre ai gonfiabili in piazzale Mannu e piazza Sangiorgio, in via Morazzoni andrà in scena uno spettacolo di magia firmato “Il Cappellaio Matto”, mentre un maghetto itinerante porterà stupore e sorrisi tra i passanti.

Negozi aperti e parcheggi disponibili

In occasione del primo giorno dei saldi estivi, i negozi resteranno aperti fino a mezzanotte, offrendo sconti e occasioni per tutti i gusti. I visitatori potranno usufruire dei parcheggi gratuiti in piazza Mercato e area esterna Bennet, oppure dei parcheggi a pagamento presso la Coop, piazza Europa e Art lungolago.

Una serata pensata per famiglie, giovani, curiosi e appassionati di musica e motori, con tante proposte per trascorrere un sabato sera all’insegna dello svago e delle buone occasioni.