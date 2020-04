25 Aprile con l’associazione Covo

In occasione della ricorrenza del 25 Aprile, l’associazione COVO ha deciso di lanciare una serie di iniziative online per la settimana antecedente l’anniversario, per comprendere al meglio il fenomeno della Resistenza al nazifascismo e prepararsi all’anniversario in maniera cosciente.

Sulla falsariga delle attività lanciate in queste ultime settimane, ha deciso di offrire all’utenza la possibilità di approfondire la Resistenza italiana, culminata con l’Insurrezione generale partigiana dell’aprile 1945. Ecco le iniziative proposte:

1) la lettura di 5 romanzi legati alla Resistenza; altrettanti estratti verranno letti dagli insegnanti del corso popolare di teatro targato COVO e Associazione Poiesis, sul gruppo facebook CovoLegge;

2) un intervento dello storico varesino Enzo Laforgia, grazie al quale permetteremo anche ai “non addetti ai lavori” di comprendere i tratti generali e le complessità del quadro storico in questione;

3) esposizione di resoconti di documenti provenienti dall’Istituto Ferruccio Parri di Milano, per far sì che la storia del nostro Paese venga finalizzata alla promozione della coscienza e del benessere sociale; verrà così offerto uno strumento chiave di informazione e conoscenza per tutti coloro che volessero avvicinarsi o approfondire le proprie conoscenze;

4) la proposta di visione di alcuni film che trattano della Resistenza, con annessa recensione pubblicata sul gruppo facebook CovoGuarda.

5) pubblicazione su CovoSuona di cover di canzoni legate alla Resistenza eseguite da artisti locali che le possano valorizzare. Gli artisti confermati sono L’avversario, Davide Cipolletta, i fratelli Roscio.

6) abbiamo proposto a tutta l’utenza di condividere le testimonianze (video o scritte) della

propria famiglia relative al periodo storico in questione; basta segnalare nome e cognome del

testimone, la data di nascita, indicare città/paese e regione di provenienza e inviare il proprio

contributo alla pagina Facebook di COVO o all’email associazionecovo@gmail.com