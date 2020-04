A Ranco arriva la fibra ottica. In questo particolare momento, che ci vede costretti a trascorrere le nostre giornate in casa, nel piccolo comune sul Lago Maggiore la fibra ottica ritornerà utile a tutte le persone che utilizzano internet per lavorare in smart working, seguire le lezioni online e partecipare a tutte le diverse attività, riorganizzatesi in rete a causa delle normative di sicurezza.

Come spiegato dal comune di Ranco, guidato dal sindaco Francesco Cerutti, la fibra ottica sarà FTTC (Fiber to the Cabinet), ovvero collegamento in fibra ottica dalla centrale fino all’armadio (cabinet) e ultimo tratto dal cabinet all’edificio dell’utente in rame.