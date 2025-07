Maltempo a Ranco, alberi caduti sulla linea elettrica

Vigli del fuoco e protezione civile in azione ieri pomeriggio a Ranco dove si sono verificati importanti disagi a seguito dell’ondata di maltempo – e in particolare per il forte vento – che ha colpito il Basso Verbano. Le problematiche maggiori sono state causate da alberi e rami caduti sulla strada che in alcuni casi hanno danneggiato i cavi dell’elettricità nella zona di Uponne lasciando “la buio” diverse abitazioni.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente per ripristinare la sicurezza delle strade oltre ai tecnici del servizio elettrico che hanno provveduto a ripristinare il collegamento interrotto. Presente anche il sindaco di Ranco, Federico Brovelli.