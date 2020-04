Automobile sbanda e finisce contro un Tir

Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, sulla Sp 1, tra Capolago e Buguggiate. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’automobile ha sbandato ed è andata a finire contro un Tir che nell’imbatto ha perso del liquido Disel sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il 118 che hanno soccorso le persone coinvolte e messo in sicurezza l’area. Ad avere la peggio un uomo di 48 anni che è stato trasportato all’ospedale in codice giallo, ma non si segnalano persone in pericolo di vita.

Per permettere le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa al traffico.