Avaria a bordo: cargo per Seul rientra a Malpensa

Problema a lieto fine nella tarda serata di sabato 18 aprile per un volo cargo decollato da Malpensa e diretto a Seul, capitale della Corea del Sud: l’aereo, un Boeing 747-48E della Asiana Aerlines è infatti dovuto rientrare alla base di partenza a causa di un problema a bordo, pare legato alla pressurizzazione della cabina di pilotaggio.

L’aeroplano stava sorvolando l’area tra l’Emilia Romagna e la Toscana quando ha segnalato l’anomalia: si è quindi spostato sul vicino Mar Ligure per effettuare il cosiddetta fuel dumping, ovvero lo scarico del carburante (che viene nebulizzato) presente nei serbatoi. L’operazione si è svolta a largo del Savonese con numerosi “anelli” regolari. La tipologia di volo – un cargo, quindi carico di merci – e la lunghezza della tratta da percorrere hanno fatto sì che questo tipo di operazione durasse parecchio tempo, circa un’ora e mezza.

In seguito, poco prima delle 23, il 747-48E è rientrato su Malpensa dove è potuto atterrare senza ulteriori problemi. Il fuel dumping è necessario in questi casi sia per alleggerire il velivolo sia per ridurre al minimo la presenza nei serbatoi di carburante (che è altamente infiammabile) così da ridurre i rischi in caso di atterraggi di emergenza.