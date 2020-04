I biologi neo laureati: “Anche noi camici bianchi, pronti a dare una mano”

«Noi, i famosi neolaureati, siamo tutti vogliosi di dare una mano, di dare il cambio, sebbene sotto la guida di colleghi esperti, possiamo fare esperienza sul campo, così come faranno i nostri colleghi di medicina». Una petizione stata lanciata da un neo laureato di biologia che chiede ai vertici regionale di reclutare questo piccolo contingente di “camici bianchi” pronto a dare una mano nella fase difficile.

«Non cerchiamo scorciatoie ma una possibilità, avendo competenze teoriche e spesso pratiche. Alcuni di noi hanno fatto tesi sulle tecniche di PCR in ospedale, quegli stessi ospedali e laboratori che ora più che mai hanno bisogno, ma che non possono farci lavorare per via dell’esame di abilitazione, che per motivi di tempistiche non abbiamo ancora fatto (la mia classe di laurea è marzo 2020)»

A lanciare la sottoscrizione è Rudy Alexander: « È circolata una lettera, “lettera aperta dei biologi d’Italia” che è riportata all’interno della petizione , e sulla scorta di essa, ho pensato di lanciare una petizione, per capire se effettivamente fosse il pensiero dei più, su ispirazione di un grido d’aiuto arrivato da colleghi in tirocinio, richiestoci per legge e da superarsi con profitto prima della laurea, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ho pensato che nessuno che ci rappresentasse avesse chiesto la nostra opinione in merito, almeno a tutti coloro che non cercano una scorciatoia, ma di aiutare il proprio Paese, i propri colleghi, sebbene i discorsi fossero consistenti.

Con questa petizione potrebbero arrivare aiuti negli ospedali e laboratori non solo della Lombardia ma d’Italia intera siamo “un esercito di camici bianchi