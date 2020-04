Buoni spesa: come richiederli

I cittadini di Brebbia avranno tempo fino all’8 aprile per richiedere i buoni spesa. Il modulo per farne domanda è scaricabile dalla homepage del sito comunale e, una volta compilato, dovrà essere inoltrato via mail all’ufficio protocollo.

17.129,35 euro, questi sono i fondi che il Capo della Protezione civile ha messo a disposizione del Comune di Brebbia attraverso il decreto del 29 marzo. L’intera somma servirà a coprire solamente le spese alimentari dei nuclei familiari più colpiti dagli effetti economici della quarantena. Il fondo di solidarietà sarà devoluto sotto forma di buoni spesa, ma chi avrà difficoltà a lasciare la propria abitazione potrà chiedere l’aiuto dei volontari comunali, che recapiteranno comodamente a casa i generi alimentari corrispondenti al valore del buono.

«Non è prevista – spiega l’amministrazione comunale – l’erogazione diretta di somme di denaro e i buoni spesa non devono essere considerati come sostegni al reddito. Nell’erogazione dei buoni avranno la precedenza i nuclei familiari più esposti agli effetti economici prodotti dall’emergenza Covid-19, oppure coloro che si trovano in condizioni di bisogno e non ricevono un sussidio pubblico».

Ogni famiglia che vorrà accedere al fondo di solidarietà alimentare dovrà inoltrare il modulo compilato e firmato attraverso una mail agli indirizzi ufficioprotocollo@comune.brebbia.va.it, o vicesindaco@comune.brebbia.va.it. Solamente un membro della famiglia dovrà inviare il modulo, e potrà farlo entro le 18:00 di mercoledì 8 aprile.