Cairate, due incendi nel pomeriggio

Vigili del fuoco in azione oggi, sabato 25 aprile, a Cairate dove nel corso della giornata, tra il pomeriggio e la sera, sono scaturiti due diversi incendi.

Il primo, verificatosi alle 15 in località Peveranza, è risultato essere un incendio boschivo che ha richiesto l’intervento del distaccamento di Tradate con un’autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio, colpendo quasi 500 mq di superficie. Sul posto presenti anche i carabinieri forestali e i volontari AIB per la bonifica e per accertamenti delle cause.

Circa tre ore dopo, intorno alle 18:30, un secondo incendio ha preso vita da uno scantinato di un condominio di via Bolladello. Al momento stanno operando i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tradate e Busto/Gallarate con due autopompe e un’autoscala.