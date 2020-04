Calano i contagi in Lombardia. In provincia sono 2407

La provincia di Varese ha 2.407 casi positivi certificati, 31 in più di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore in provincia sono stati 12 che portano il totale dei morti dall’inizio dell’emergenza a 317. A dirlo è il report quotidiano di sabato 25 aprile di Regione Lombardia.

Il dato totale dell’intera regione è arrivato a 71.969 tamponi positivi, 713 in più di ieri, il miglior dato di sempre sugli aumenti: solo ieri erano 1091 in più, l’altro ieri i casi in più erano 1073. I decessi sono in totale 13.269, 163 in più di ieri: un dato il leggera discesa, anche se meno evidente di quella dei contagi.

Continua a scendere anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva nella Regione: sono 724, trentadue in meno di ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 8.489, 302 in meno di venerdì. I tamponi effettuati in tutto sono stati 326.940, cioè 12.642 in più di ieri.

I comuni del Varesotto che hanno più di cento contagi

BUSTO ARSIZIO 247 (+3)

VARESE 222 (+4)

GALLARATE 144 (+9)

SARONNO 139 (=)

LAVENO-MOMBELLO 113 (+2)

COCQUIO-TREVISAGO 104 (=)

Il dati per province lombarde

Bergamo 11.407 +45

Brescia 12.540 +65

Como 2.942 +71

Cremona 5.906 +39

Lecco 2.157 +8

Lodi 2.903 +67

Monza Brianza 4.417 +45

Milano 17.908 +219

Mantova 3.082 +25

Pavia 4.036 +45

Sondrio 1.130 +42

Varese 2.407 +31

altro/in fase di verifica 1494