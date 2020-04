Il centro cucine Stosa di Veduggio progetta anche online

La cucina su misura ai tempi del Covid-19

Il periodo storico che si sta attraversando non è certo dei più facili e, insieme alla sospensione della maggior parte delle attività quotidiane, sembrano sospese anche le vite. Sembra che non si possano fare progetti perché, costretti in casa per via delle disposizioni del Governo, ci si sente bloccati e privi di iniziativa.

Il nuovo centro cucine Stosa Brianza di Veduggio si trova ad inaugurare il suo nuovo show-room Stosa Point proprio in questo delicato periodo, molto difficile per una realtà di arredamento che fa della personalizzazione e del rapporto con il cliente punti fondamentali.

La nuova realtà di arredo, che nasce nel cuore della Brianza, ha deciso di cominciare comunque le attività, dando un taglio tutto nuovo al proprio servizio, per poter rispondere ai bisogni reali che si sono fatti avanti in questo periodo: promuove una consulenza sull’arredo cucina che, dall’inizio alla fine, viene effettuata online. Dalla piccola cucina lineare ad ampie soluzioni angolari o con penisola, non ci sono limiti alle possibilità, che anche senza recarsi in negozio fisicamente possono essere progettate.

In questo momento, infatti, si ha più tempo per fare ricerche via internet, per cercare soluzioni a propria misura, per progettare spazi e, se è necessario, riprogettarli ma, soprattutto, c’è molto tempo per ascoltare. Non è da considerarsi cosa da poco questa perché rappresenta il punto nodale degli acquisti online.

Direttamente via chat, da remoto, gli esperti dello Stosa point brianzolo progettano cucine su misura per i propri clienti, danno consigli, propongono alternative e, ascoltando tutte le necessità dei clienti, cercano di rispondere ai concreti bisogni che si possono presentare. Con le nuove tecnologie è possibile rendere virtualmente la cucina progettata per poterla vedere tramite il cad 3D. In questo modo gli arredatori del centro cucine di Veduggio potranno guidare la scelta del cliente, modificando colori e dettagli dei mobili.

Tramite il servizio di progetto 3D sarà come muoversi in questo spazio cucina, verificarne le caratteristiche, la vivibilità e la praticità: anche da lontani si può essere vicini. Questo è un modo del tutto nuovo di vedere realmente l’acquisto che si andrà a fare, modificando in tempo reale ciò che non piace, ciò che è scomodo e ciò che non è rispondente alle proprie necessità.

Appena inaugurato un nuovo Stosa Point in Brianza

Aprire un nuovo negozio Stosa a Veduggio con Colzano, poco distante sia da Varese che da Milano, nel cuore della Brianza, è una sfida non solo per il delicato periodo storico che si sta attraversando, ma anche per via dell’innovazione, tutta online, che si vuole proporre. Il centro cucina Stosa è convinto del fatto che questo possa essere un modo per restituire un senso di normalità, per consentire, in tutte queste incertezze, di fare un progetto, di continuare a costruire qualcosa che poi sarà concreto quando tutto questo sarà finito.

Stosa cucine a Veduggio è un rivenditore esclusivo Stosa Point appena nato, ma può contare su settanta anni di esperienza nel settore arredo, per cui sa come rendere reali i sogni dei propri clienti. Non dimentica di rispettare e salvaguardare l’ambiente perché ne conosce il valore e l’importanza. L’azienda propone fattività perché è convinta che proprio la progettualità, il potersi proiettare in un futuro, fa affrontare meglio anche questo periodo di quarantena forzata.

Ma quali sono i vantaggi di poter avere uno show-room così innovativo a propria disposizione? Al di là della progettazione personalizzata e della possibilità di fare mobili su misura, si possono mettere in evidenza i seguenti vantaggi:

· contare su una scelta molto più ampia di possibilità;

· qualità sempre Made in Italy;

· flessibilità progettuale, cioè creare ambienti personalizzati e unici tenendo sempre presente qualità e dettagli;

· innovazione e aggiornamento costanti, così da poter rispondere al bisogno di novità dei clienti;

· disponibilità di cucine moderne e classiche;

· grande attenzione ai dettagli e alle rifiniture.

Progettare online una cucina su misura: la nuova possibilità del centro cucine Stosa point

La progettazione specializzata di interni, così come avviene per tutte le cose, richiede specialisti del settore, non improvvisatori che si spacciano per esperti e finiscono per deludere tutte le aspettative. Per questo, il nuovo negozio Stosa vicino Monza vuole offrire un servizio ottimale con architetti e arredatori di interni che hanno una formazione specifica nell’ambito di riferimento. La sfida è basata sulla convinzione, verificata da anni di esperienze, che l’ascolto dei bisogni del cliente sia lo step più importante di tutto il lavoro di arredamento.

Se non vengono ben compresi i bisogni, che sono spesso anche sogni, non si hanno elementi per costruire uno spazio adatto ai clienti. Tali spazi, intatti, non sono soltanto fisici, ma anche psichici. Prendere bene le misure sembra un lavoro semplice e spesso lo è, ma andare a fondo ai desideri del cliente lo può fare solo chi ama il proprio lavoro, che svolge con cura e passione.

La cucina, d’altra parte, è la parte più importante di una casa, il luogo in cui si passa la maggior parte del tempo e dove ci si riunisce e si discute, dove si condividono, tutti insieme, gioie e dolori. Lo staff cucine Stosa lo sa bene, per questo si consiglia di rivolgersi solo a specialisti nel settore, al fine di evitare le delusioni di un luogo immaginato diversamente e le brutte sorprese che si verificano dopo gli acquisti.

Una progettazione personalizzata della cucina, anche online, offre la certezza di fare un lavoro adeguato alle necessità contando su:

· un consulente specializzato;

· materiali di ottima qualità tra cui scegliere;

· un risparmio considerevole in termini sia di tempo che di denaro;

· una progettazione 3D;

· un design innovativo;

· una progettazione gratuita e personalizzata;

· la possibilità di chattare direttamente con gli arredatori per poter esprimere in maniera chiara quello che più si desidera;

· la sicurezza di un progetto che tiene conto degli spazi fisici e mentali.

Gli Stosa Point, centri per la progettazione di cucine su misura, sono, dunque, una garanzia di qualità, competenza, esperienza e disponibilità. L’esperienza al servizio di chi vuole costruire una cucina che gli si cuce addosso e che, come un abito, può essere usata con comodità e naturalezza. Tutto questo, progettato in maniera virtuale dagli arredatori, può divenire una concreta realtà.