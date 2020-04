Chiuso per una notte un tratto della Gallarate-Gattico

Tratto di autostrada chiuso per una notte tra il Varesotto e il Piemonte: si tratta di quello compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende-Vergiate che fa parte della cosiddetta D08, la diramazione Gallarate-Gattico verso la A8 Milano-Varese.

La chiusura è necessaria per eseguire un intervento sulle barriere di sicurezza, previsto in orario notturno tra le ore 22 di mercoledì 22 aprile e le ore 6 del mattino successivo, giovedì 23. I – pochi – veicoli che hanno la necessità di percorrere quel tratto stradale troveranno quindi un’uscita obbligatoria a Castelletto Ticino: da lì si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla stessa Gallarate-Gattico alla stazione autostradale di Sesto Calende Vergiate.

