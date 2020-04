Come affrontare l’isolamento: gli esperti ne parlano in diretta

Gli specialisti dello studio Psico-logo di Besozzo organizzeranno delle dirette Facebook per discutere sulle tematiche relative ai cambiamenti che l’emergenza Coronavirus ha scatenato sulla vita delle famiglie. La prima diretta dal titolo “Mangiando si impara” si terrà sulla pagina Facebook dello studio venerdì 24 aprile alle 20:45 e sarà a cura della dottoressa Vera Gandini, medico-chirurgo specializzato in pediatria.

Sia che si trovino in casa da soli o alle prese con una convivenza forzata, a causa dell’emergenza Coronavirus molte persone hanno incontrato ostacoli nella loro vita di tutti i giorni. Un esempio è senza dubbio la solitudine: fenomeno già noto, soprattutto per anziani e persone fragili, che le misure per contenere il virus hanno invece contribuito a diffondere. Al contrario, in alcune realtà famigliari tese è invece la convivenza forzata a rendere la quotidianità ancora più complicata. «Anche i più piccoli – spiega Davide Casella, specialista dello studio Psico-logo – possono incorrere in alcune difficoltà. Alcuni studenti fanno fatica a rimanere al passo con la didattica on-line, mentre per diversi bambini è difficile comprendere la natura della situazione e rendersi conto che non si tratta di una semplice vacanza».

«È proprio per fare chiarezza su queste e altre realtà – racconta Casella – che abbiamo deciso di organizzare coi nostri specialisti delle dirette dedicate ognuna a un tema diverso. Alcuni giorni fa abbiamo tenuto un sondaggio per decidere insieme ai nostri pazienti quali argomenti trattare, così da poter rispondere alle domande delle famiglie, e allo stesso tempo dare alcuni consigli agli operatori socio-sanitari impegnati ad accudire le persone più fragili».

Le dirette sono gratuite e aperte a tutti. Il primo appuntamento dal titolo “Mangiando si impara” a cura della dottoressa Vera Gandini, medico-chirurgo specializzato in pediatria, sarà venerdì 24 aprile alle 20:45. Nel corso della diretta si affronterà il tema della salute e della prevenzione nell’alimentazione di bambini e adolescenti. «Stiamo lavorando ai prossimi incontri – spiega Casella -. L’idea è quella di coinvolgere in questo progetto l’esperienza di tutti i nostri 15 professionisti».

A causa dell’emergenza Coronavirus nelle ultime settimane lo studio Psico-logo di Besozzo non ha ricevuto nessuna nuova richiesta di supporto, ma i suoi specialisti hanno potuto continuare ad assistere i loro pazienti a distanza grazie alla tecnologia . «Fin dai primi momenti dell’emergenza – racconta Casella – ci siamo attivati per mantenere un contatto stretto con tutti i nostri pazienti. Per i più piccoli pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook giochi e attività per favorire l’apprendimento, e attraverso le piattaforme digitali riusciamo a condurre anche le sedute di terapia».