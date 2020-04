Confcommercio propone corsi online, ecco i prossimi appuntamenti

Proseguono anche settimana prossima i corsi di formazione gratuiti online. L’iniziativa pensata e realizzata da Uniascom Confcommercio Varese e dalle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Luino e Saronno) sta riscuotendo ottimi risultati: sono infatti oltre 1.500 le adesioni arrivate alle diverse lezioni proposte questa settimana da martedì a giovedì.

Sono soprattutto le proposte collegate al corretto utilizzo del web e dei social a registrare l’interesse più alto. Eccellente anche la partecipazione al convegno organizzato da AscomFidi dal titolo “La finanza aziendale ai tempi del Covid-19”: nei prossimi giorni verrà proposta un ulteriore approfondimento con il coinvolgimento di altri istituti bancari, anche alla luce delle ulteriori novità introdotte con l’ultimo DPCM.

Il digitale come “antivirus” sta insomma funzionando e Confcommercio provincia di Varese implementerà l’offerta di corsi, in modo da rispondere a qualsiasi esigenza e soprattutto allo scopo di offrire a commercianti, esercenti e imprenditori gli strumenti per rilanciarsi in un mercato completamente mutato dall’emergenza sanitaria in atto.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

I corsi proposti sono gratuiti previa iscrizione per tutti gli associati, datori di lavoro e loro collaboratori e dipendenti, ai quali sarà inviato un link per accedere direttamente alle lezioni. Ai corsi possono partecipare anche i non soci: in questo caso iscrizioni e accessi avvengono attraverso i siti di Uniascom e delle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno).

Iscrizioni per i soci attraverso la newsletter rispondendo al messaggio che sarà inviato, mentre i non soci troveranno tutte le indicazioni sui siti delle cinque Ascom (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino) e su

quello di Uniascom Varese. Questo per tutti, associati e non associati, il link di riferimento: https://uniascom.va.it/corsi-gratuiti-di-formazione-on-line/.

I CORSI IN PROGRAMMA SETTIMANA PROSSIMA

Gestione del cambiamento: dall’ufficio allo smart working. Self- assessment on-line che andranno a rilevare quanta “fiducia” e “interazione” è presente all’interno del proprio team.

MARTEDI' 14 APRILE (ore 9-13).

E-mail marketing con mailchimp. Raggiungere i clienti con le mail: creazione di campagne newsletter, gestione del database, analisi report e funzioni di invio automatizzato.

MARTEDI' 14 APRILE (ore 15-17).

Sicurezza, phishing e malware: come imparare a riconoscerli e difenderti. Il corso è improntato sulla sicurezza del dato personale presenti sui nostri sistemi di comunicazione (smartphone o pc portatile su tutti). Tutti i dati presenti formano la nostra vita digitale (banche, dati sanitari, affetti). Il corso vi insegnerà a prendervene cura nel modo corretto, dandovi le basi per capire in che modo i malintenzionati provano a carpirvi dati ed informazioni, tramite quali strumenti.

MERCOLEDI' 15 APRILE (ore 9-13).

Website & WordPress. Scopriamo insieme il CMS più venduto al mondo e impariamo i segreti per aggiornare, sviluppare e posizionare il nostro sito web in completa autonomia, facilità e convenienza.

MERCOLEDI’ 15 APRILE (ore 15-17). Corso in due sessioni da due ore, prima parte.

Qui sotto il link per iscriversi:

MERCOLEDI' 15 APRILE (ore 15-17). Corso in due sessioni da due ore, prima parte.

Linkedin startup: crea una presentazione online che funziona. Imparerai a costruire un profilo efficace e ben ottimizzato per valorizzare la tua esperienza e competenza.

GIOVEDI' 16 APRILE (ore 9-12). Corso in due sessioni, prima parte (seconda parte il 17 aprile).

Introduzione al funnel marketing. Acquisire contatti mirati da Facebook e i processi automatizzati di mail marketing.

GIOVEDI' 16 APRILE (ore 15-17).

GIOVEDI' 16 APRILE (ore 15-17).

Il girone dell’edilizia: licenza d’uso. Corso in due sessioni organizzato da Fimaa Varese aperto ai soli mediatori immobiliari associati. Tema: Decreto di abitabilità o agibilità – segnalazione certificata di agibilità differenze e normativa in materia ambientale (autorizzazioni all’allaccio alla fognatura).

VENERDI’ 17 APRILE (ore 9.30-12.30).

MARTEDI' 21 APRILE (ore 9.30-12.30).

