Consulenza legale online: come richiederla?

Al giorno d’oggi sono diverse le persone che per motivi personali o per mancanza di tempo non possono recarsi presso uno studio legale ma avrebbero bisogno di una consulenza personalizzata. Purtroppo, molti avvocati non riescono ad offrire un servizio che sia al passo con i tempi, ma ci sono anche studi professionali che si sono dati da fare proprio in questa direzione e che oggi permettono di ottenere una consulenza legale online. Uno dei più validi in Italia è lo Studio Arenosto di Milano, che mette a disposizione professionisti di alto livello a prezzi competitivi. Poiché in molti ne parlano bene, abbiamo deciso di scoprire di più in merito a questo servizio innovativo. Oggi vi spieghiamo quindi come funziona e come richiedere una consulenza online con l’avvocato Francesca Arenosto.

Consulenza legale online: come funziona?

La consulenza legale online è stata pensata appositamente per coloro che non riescono, per un motivo o per l’altro, a recarsi personalmente presso lo studio professionale. Il servizio offerto è identico a quello tradizionale: l’unica differenza è che viene effettuato a distanza, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali quali PC o tablet. Durante la consulenza legale online si può parlare direttamente con l’avvocato mediante videochiamata: si può quindi vedere il proprio interlocutore e comunicare liberamente come se ci si trovasse in studio.

Lo studio Arenosto è in grado di effettuare una consulenza legale online attraverso i principali canali di comunicazione moderni ossia Hangout di Google, Whatsapp e Skype che permettono di effettuare videochiamate senza costi aggiuntivi. Eventualmente, è possibile richiedere anche una consulenza telefonica.

Cosa occorre per la consulenza legale online

Per richiedere una consulenza legale online è necessario disporre di un PC e di una connessione ad internet stabile. È inoltre utile anche una webcam, che in molti computer è già incorporata ed un microfono in modo da poter comunicare in modo ottimale senza interferenze.

Come richiedere la consulenza legale online

Per richiedere una consulenza legale online bastano pochi minuti, perché è davvero semplice e non è necessario essere in possesso di particolari competenze. Basta infatti andare sul sito web ufficiale di Arenosto e seguire la procedura guidata. Ecco la pagina della consulenza online in videochiamata offerta dallo studio: qui trovate tutte le informazioni dettagliate per richiedere questo servizio innovativo. Potete indicare il vostro canale preferito per la comunicazione ma anche scegliere la data e l’orario che preferite per ottenere la vostra consulenza online.

Quanto costa una consulenza legale online?

Il servizio di consulenza legale online non può essere offerto gratuitamente da nessun professionista, perché è vietato dalla legge e dal codice deontologico che tutti gli avvocati sono tenuti ad osservare. Conviene dunque diffidare da coloro che offrono consulenze legali gratis, poiché potrebbe trattarsi di una truffa o comunque di avvocati che non operano nel rispetto delle norme vigenti. Lo studio legale Arenosto tuttavia propone delle tariffe particolarmente vantaggiose, che variano a seconda della durata della consulenza. Nel portale ufficiale è possibile trovare tutti i costi, che sono esposti in modo assolutamente trasparente e che quindi si possono conoscere prima di fissare un appuntamento.